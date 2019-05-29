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Счетная палата Украины представила отчет о неэффективном расходование бюджетных средств

Счетная палата назвала ведомства, которые неэффективно расходовали бюджетные деньги. Среди лидеров – Мининфраструктуры, Минздрав, ГПУ и Госслужба по делам ветеранов.

В прошлом году средства государственного бюджета наиболее неэффективно использовало Министерство инфраструктуры. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан в ходе отчета ведомства в Верховной Раде, передает «Левый Берег».

По итогам аудита, проведенного в 2018 году, Счетная палата составила рейтинг самых неэффективных распорядителей средств.

«Министерство инфраструктуры – почти 55% из объема проверенных нами бюджетных средств использовались неэффективно. Министерство здравоохранения – 42%. ГПУ – 37%, Государственная служба по делам ветеранов войны и участников АТО – 16%. Эти ведомства наиболее неэффективно управляли и использовали бюджетные средства», – заявил Пацкан.

«Также я призываю правоохранителей обратить внимание на эти министерства и сделать выводы и открыть дела», – добавил глава Счетной палаты.

Напомним, сегодня Верховная Рада случает ежегодный отчет Счетной палаты за предыдущий год.

В конце апреля Счетная палата провела аудит НАК «Нафтогаз Украины» и передала материалы проверки в Генеральную прокуратуру. При этом глава Счетной палаты Валерий Пацкан пообещал обнародовать результаты проверки «Нафтогаза» чуть позже.

Источник Левый Берег
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