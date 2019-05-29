В Украине сняли с розыска близкого к Коломойскому экс-главу «Укртранснафты» Лазорко

По инициативе СБУ его разыскивали с сентября 2015 года за ряд преступлений связанных кражей нефти и незаконными действиями в интересах группы «Приват» Коломойского.

Министерство внутренних дел сняло с розыска бывшего председателя правления «Укртранснафты» Александра Лазорко. Об этом свидетельствуют данные на сайте МВД, пишет «EnKorr».

Лазорко был объявлен в розыск в сентябре 2015 года по инициативе Службы безопасности Украины. Ему инкриминировали присвоение имущества в особо крупных размерах, что предусматривало наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Правоохранители подозревали Лазорко по четырем эпизодам: незаконная выкачка технологической нефти из магистральных нефтепроводов; подписание противоправных и антигосударственных соглашений на хранение нефти со структурами «Привата»; незаконные расходы на страхование в ПАО «Укртранснафта»; резервирование нефтепровода Кременчуг–Одесса компанией «Синтез Ойл» (связана с группой «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова).

«Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины и на 100% принадлежит «Нафтогазу», однако в 2009-2015 годах управлялась менеджментом во главе с Лазорко, который является лояльным Игорю Коломойскому.

Коломойский в интервью «Левому Берегу» рассказывал, что Лазорко переехал в Лондон и оформил там политическое убежище.

Напомним, что 28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство Михаилу Саакашвили. В тоже время одним из первых указов он назначил главой Администрации президента Андрея Богдана, личного адвоката Игоря Коломойского.