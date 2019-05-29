Из СНБО исчезли сервера с секретной информацией, – Данилюк

Данилюк заявил об исчезновении из СНБО серверов с секретной информацией. По словам Турчинова, видео Данилюка об исчезновении серверов не имеет отношения к СНБО.

Назначенный на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты СНБО исчезли серверы с секретной информацией. Он заявил об этом в своем видеобращении в Facebook.

Он отметил, что как новоназначенный секретарь СНБО прибыл в ситуационный кабинет в Администрации Президента. Там он обнаружил пропажу всех мониторов и серверов.

«Мониторов нет, серверов нет. Вряд ли это выглядит как цивилизованная передача власти», – отметил секретарь СНБО.

Данилюк подчеркнул, что на серверах была секретная информация о решениях, принимаемых в ситуационной комнате СНБО.

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Экс пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко прокомментировал заявление Данилюка. По словам Цеголко, вся техника из ситуационной комнаты администрации президента была арендована на средства Петра Порошенко, поэтому была возвращена владельцу, а секретной информации на ней не было, говорится в сообщении на странице экс пресс-секретарь в Facebook.

«Вся техника для ситуационной комнаты президента была арендована на деньги Петра Порошенко и соответственно возвращена арендодателю. Никакой конфиденциальной информации на сервере не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только on line. Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или налоговой», – написал Цеголко.

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Экс пресс-секретарь президента Украины отметил, что в СНБО есть ситуационный центр со всеми конфиденциальными серверами.

«В СНБО, где работает господин Данилюк, есть ситуационный центр, со всеми конфиденциальными серверами», – рассказал Цеголко.

Видео Данилюка об исчезновении серверов не имеет отношения к СНБО, сообщил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов в своем Facebook.

«В связи с его назначением Секретарем СНБО Украины у наших граждан может возникнуть подозрение, что эти проблемы касаются Аппарата СНБО. Хочу подчеркнуть, что приведенный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации Президента Украины (улица Банковая)», – пояснил экс-секретарь СНБО.

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Турчинов подчеркнул, что «главный ситуационный центр СНБО, который находится на улице Болбочана, и оборудование помещений работников СНБО находятся под надежной охраной и работают в штатном режиме».

«Когда Александр Данилюк попадет на свое рабочее место в Аппарате СНБО, он сможет в этом убедиться», – добавил он.

Напомним, что указом президента Зеленского экс-министр финансов в правительстве Гройсмана Данилю был назначен секретарем СНБО, сменив на этом посту подавшего в отставку Турчинова.