Курс гривны сильно просел после сообщений о готовящемся дефолте

Так валютный рынок отреагировал на заявления Коломойского и ухудшение экономических показателей Украины.

28 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,49 – 26,52 гривни за доллар, сообщает «Finance.ua».

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США – 26,49 – 26,52 гривни;

Евро – 29,65 – 29,68 гривни.

Напоминаем, что 28 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,32 – 26,34 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек и установил его на 28 мая на уровне 26,33 гривни.

Ранее сообщалось, что снизился рост ВВП Украины.