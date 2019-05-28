Курс гривны сильно просел после сообщений о готовящемся дефолте

Так валютный рынок отреагировал на заявления Коломойского и ухудшение экономических показателей Украины.
28 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,49 – 26,52 гривни за доллар, сообщает «Finance.ua».
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США – 26,49 – 26,52 гривни;
Евро – 29,65 – 29,68 гривни.
Напоминаем, что 28 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,32 – 26,34 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек и установил его на 28 мая на уровне 26,33 гривни.
Ранее сообщалось, что снизился рост ВВП Украины.