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Данилюк назначен секретарем СНБО Украиныа

Скандально известный экс-министр финансов Украины в правительстве Гройсмана рассматривается Зеленским, как менеджер «достаточным доверием западных партнеров, с уровнем знаний именно материального обеспечения армии».

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Информация о готовящемся назначении появилась на прошлой неделе, заявлял глава Администрации президента Андрей Богдан.

«Мы считаем, что Министерство обороны, и соответствующий законопроект уже работает на сегодняшний день в Украине, СНБО должны возглавлять не профессиональные военные, там должны быть менеджеры с достаточным доверием западных партнеров, с уровнем знаний именно материального обеспечения армии и проведение максимально качественных изменений именно технического, вооруженного обеспечения нашей армии», – сказал Андрей Богдан.

Данилюк был министром финансов в 2016-2018 годах и уволился из-за ситуации в Государственной фискальной службе, где тогда был «полулегитимный и полностью управляемый» Гройсманом руководитель Мирослав Продан. Перед своей отставкой с должности Данилюк выступил в Верховной Раде с разгромной речью, обвинив государственные органы в коррупции и круговой поруке.

Источник Пресс-служба президента Украины
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