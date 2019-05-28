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Саакашвили может прилететь в Украину 29 мая

Саакашвили поблагодарил Зеленского за возвращение ему украинского гражданства.https://politua.org/wp-admin/post-new.php

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили может вернуться в Украину во второй половине дня среды, 29 мая, сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на свой источник.

По данным агентства, Саакашвили намерен прилететь в Украину на следующий день после решения президента Владимира Зеленского об отмене решения пятого президента Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства Украины.

В свою очередь, в пресс-службе Саакашвили «Украинской правде» не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.

«Не могу до него дозвониться, телефон обрывают», – сказала его пресс-секретарь Дарья Чиж. В то же время она уточнила, что Саакашвили будут ожидать 29 мая.

Позже, помощница Саакашвили Дарина Чиж сообщила о возращении политика в Украину, передает «Левый Берег». По ее словам, Саакашвили прилетит завтра рейсом из Варшавы в 17:00.

Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михеил Саакашвили поблагодарил украинского лидера Владимира Зеленского за указ о восстановлении его гражданства Украины.

Соответствующий пост он опубликовал в своем Facebook.

«Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!» – написал Саакашвили.

Дякую президенту Зеленському! Слава Україні!—Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!«Внести до Указу…

Geplaatst door Mikheil Saakashvili op Dinsdag 28 mei 2019

Напомним, что своим указом Зеленский вернул гражданство Саакашвили.

Источник Интерфакс-Украина Украинская Правда Левый Берег
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