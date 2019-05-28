Саакашвили может прилететь в Украину 29 мая

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили может вернуться в Украину во второй половине дня среды, 29 мая, сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на свой источник.

По данным агентства, Саакашвили намерен прилететь в Украину на следующий день после решения президента Владимира Зеленского об отмене решения пятого президента Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства Украины.

В свою очередь, в пресс-службе Саакашвили «Украинской правде» не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.

«Не могу до него дозвониться, телефон обрывают», – сказала его пресс-секретарь Дарья Чиж. В то же время она уточнила, что Саакашвили будут ожидать 29 мая.

Позже, помощница Саакашвили Дарина Чиж сообщила о возращении политика в Украину, передает «Левый Берег». По ее словам, Саакашвили прилетит завтра рейсом из Варшавы в 17:00.

Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михеил Саакашвили поблагодарил украинского лидера Владимира Зеленского за указ о восстановлении его гражданства Украины.

Соответствующий пост он опубликовал в своем Facebook.

«Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!» – написал Саакашвили.

Дякую президенту Зеленському! Слава Україні!—Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!«Внести до Указу… Geplaatst door Mikheil Saakashvili op Dinsdag 28 mei 2019

Напомним, что своим указом Зеленский вернул гражданство Саакашвили.