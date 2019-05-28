Волкер не обсуждал с Зеленским назначение Богдана на пост главы президентской администрации

В своем общение с президентом Украины спецпредставитель США дал понять, что в Белом Доме ждут продолжения курса начатых при Порошенко реформ.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер возразил, что рекомендовал президенту Владимиру Зеленскому не назначать на должность главы АП Андрея Богдана. Волкер заявил об этом во вторник 28 мая во время онлайн-брифинга, сообщает «Европейская Правда».

Ранее издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники сообщило, что Волкер звонил Зеленскому с настойчивой рекомендацией не назначать Богдана на должность как человека, связанного с олигархом Игорем Коломойским.

Во время брифинга Волкер отметил, что в своем общении с Владимиром Зеленским поднимал вопрос обязательств президента о процессе реформ, но не персоналий.

«Мы дали четко понять, что он должен уделить внимание вопросу доверия к нему», – сказал Волкер.

Он опроверг, что давал Зеленскому рекомендации по поводу назначения отдельных лиц в его администрацию.

«Мы не давали конкретных советов в отношении отдельных лиц. Мы сфокусировались на политических вопросах», – заверил спецпредставитель США.

Волкер добавил, что США поддерживают курс Владимира Зеленского на проведение реформ в Украине.