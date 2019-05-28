Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили

ЯРКАЯ ЛИЧНОСТЬ: Михаил Саакашвили быстро стал одним из самых заметных политиков Украины

Президент Украины Владимир Зеленский восстановил украинское гражданство Михаила Саакашвили. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

«Внести в Указ Президента Украины от 26 июля 2017 года № 196 «О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц» изменение, исключив положение о потере Саакашвили Михеилом гражданства Украины», – сказано в указе.

Напомним, в марте 2019 года СБУ возобновила расследование в отношении Саакашвили.

Дело в отношении Саакашвили было остановлено 6 марта 2018 года в связи с направлением в Нидерланды международно-правовых поручений Генпрокуратуры о проведении следственных действий с подозреваемым Саакашвили.

В декабре 2017 года Генеральная прокуратура вручила сообщение о подозрении Саакашвили в содействие преступной организации бизнесмена Сергея Курченко.