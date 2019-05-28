Новости

Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили

ЯРКАЯ ЛИЧНОСТЬ: Михаил Саакашвили быстро стал одним из самых заметных политиков Украины

Зеленский подписал соответствующий президентский указ.

Президент Украины Владимир Зеленский восстановил украинское гражданство Михаила Саакашвили. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

«Внести в Указ Президента Украины от 26 июля 2017 года № 196 «О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц» изменение, исключив положение о потере Саакашвили Михеилом гражданства Украины», – сказано в указе.

Напомним, в марте 2019 года СБУ возобновила расследование в отношении Саакашвили.

Дело в отношении Саакашвили было остановлено 6 марта 2018 года в связи с направлением в Нидерланды международно-правовых поручений Генпрокуратуры о проведении следственных действий с подозреваемым Саакашвили.

В декабре 2017 года Генеральная прокуратура вручила сообщение о подозрении Саакашвили в содействие преступной организации бизнесмена Сергея Курченко.

Источник Пресс-служба президента Украины
Тоже интересно
Новости

США призывают Россию выполнить решение Морского трибунала ООН

Новости

Данилюк назначен секретарем СНБО Украиныа

Новости

Саакашвили может прилететь в Украину 29 мая

Новости

Волкер не обсуждал с Зеленским назначение Богдана на пост главы президентской…

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

США призывают Россию выполнить решение Морского трибунала ООН

Данилюк назначен секретарем СНБО Украиныа

Саакашвили может прилететь в Украину 29 мая

1 из 1 133