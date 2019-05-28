В России придумали еще одну отмазку, чтобы не возвращать в Украину военнопленных моряков

Глава Совфеда Матвиенко заявила, что Россия не может отпустить военнопленных украинских моряков пока не завершено следствие.

В России заявили, что не могут отпустить 24-х военнопленных украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, пока в отношении их ведутся следственные действия, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет российское издание «ТАСС».

«Пока на будет завершено следствие, мы не можем отпустить моряков, они находятся под следствием, кто бы и как бы на нас в политических или в пиаровских или иных целях ни давил», – сказала она, комментируя требование Международного трибунала ООН к РФ отпустить моряков.

Напомним, что 25 мая постоянно действующий Трибунал, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должна осуществить Россия, в частности обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину.

Также суд согласился с тем, что Украина исчерпала все возможности договориться с РФ об освобождении моряков без обращения в суд.