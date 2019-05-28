В Львове ночью подожги офис отделения «Альфа-банка»

В центре Львова на Галицкой площади, 13 ночью 28 мая подожгли отделение Альфа-банка, говорится на сайте мэрии.

Сообщение о пожаре поступило в 3:56 ночи, а к 4:13 огонь потушили.

Огонь уничтожил и повредил офисную мебель.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook написал, что в отделение Альфа-банка неизвестные лица бросили какой-то предмет, от которого произошло возгорание.

Пострадавших нет.

28.05.2019 о 03:55м. Львів, пл. Галицька буд.13, невідомі особи кинули наразі невідомий предмет у приміщення Альфабанку, внаслідок чого відбулось загорання, ніхто не постраждав, вигоріло приміщеня і техніка Geplaatst door Igor Zinkevych op Maandag 27 mei 2019

Полицейские предварительно установили, что неизвестные лица разбили окно и бросили в помещение бутылку с неизвестным веществом, в результате чего произошло возгорание. Огнем было повреждено оргтехнику, мебель и документы.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от трех до десяти лет лишения свободы.

Проводится досудебное расследование.

Напомним, в конце 2018 года во Львове уже было несколько поджогов отделений Альфа-банка, а в марте неизвестные лица бросили бутылку с зажигательной смесью в отделение «Forward Bank».

Оба финучреждения – и «Альфа», и «Forward» – принадлежат российским бизнесменам.