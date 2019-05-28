Олег Винник и Виктор Павлик идут в депутаты

Известный певец Олег Винник может возглавить список политической партии «Стабильность», рассказала в эфире «ATR» известная телеведущая Янина Соколовская, которой также поступило предложение балотироваться в депутаты от этой силы.

По ее словам, это предложение она получила от некого Василия Журавлева.

Кроме нее и Винника в первой пятерке должен быть еще и Виктор Павлик, а также девушка-волонтер (фамилия не называлась).

Соколова от предложения Журавлев отказалась.

Василий Журавлев баллотировался в президенты Украины на выборах 2019 года.