В России «суд» продлил арест украинских военных моряков

Московский городской суд в понедельник рассмотрел апелляционные жалобы военнопленных украинских моряков и отклонил их, сообщил в группе «Защита военнопленных украинских моряков» в Facebook адвокат Николай Полозов.

«Московский городской суд сегодня рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов пятой и шестой четвёрок военнопленных украинских моряков… Постановления Лефортовского районного суда, которыми морякам были продлены сроки содержания под стражей до конца июля, оставлены без изменения, жалобы защиты без удовлетворения. В настоящее время в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков Мосгорсуд отклонил апелляции», – написал Полозов.

Он также отметил, что срок предоставления властями РФ отчета перед Международным трибуналом ООН по морскому праву о выполнении его решения истекает 25 июня 2019 года.

«Международный трибунал ООН по морскому праву? Нет, не слышали», – прокомментировал это адвокат.

Заключительные две четверки моряков Мосгорсуд сегодня оставил под стражей до конца июля.Международный трибунал ООН по морскому праву? Нет, не слышали. 🤭#POW#PrisonersOfWar Geplaatst door Nikolai Polozov op Maandag 27 mei 2019

Напомним, 25 мая Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Россия заявила, что не будет выполнять требования Международного трибунала.

25 ноября 2018 года российские силовики захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира – 24 человека – доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся сейчас.