На этой неделе Верховная Рада рассмотрит закон об импичменте президента

У президента Зеленского есть три дня на то, что бы предоставить свой законопроект, иначе будет рассмотрен во втором чтении существующий. Кроме этого Верховная рада рассмотрит вопрос об отставке правительства.

Верховная Рада рассмотрит вопрос отставки Кабинета Министров на пленарной неделе 30 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий на согласительном совете в понедельник, передает «Левый Берег».

«Согласно закону мы должны рассмотреть вопрос об отставке Кабинета Министров Украины. Верховной Раде Украины дается 10 дней, и мы входим в эти 10 дней на этой пленарной неделе», – сказал он.

Во вторник парламент намерен завершить рассмотрение законопроекта №6447 об освобождении органов местного самоуправления от уплаты авансового взноса для проведения исполнительных действий, рассмотреть блок социальной политики и законопроект о местном самоуправлении.

Также планируется рассмотреть депутатский законопроект об импичменте Президента и законопроект о временных следственных комиссиях. У команды президента Зеленского есть еще три дня, чтобы предложить свой вариант законопроекта об импичменте, в противном случае депутаты будут рассматривать во втором чтении существующий проект закона.

В четверг парламент намерен приступить к блоку безопасности, в частности, к законопроекту о сержантских званиях и рассмотреть блок вопросов аграрной политики.