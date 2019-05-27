На сайте Белого Дома появилась петиция с просьбой к США обратить внимание на Украину

Инициаторы подачи петиции призывают всех неравнодушных украинцев, для кого судьба Украины не безразлична поддержать ее.

На сайте Белого Дома размещена петиция украинских граждан с просьбой защитить достижения Украины за последние пять лет. Авторы петиции подчеркивают, что действия олигарха Игоря Коломойского и его «карманного» президента Владимира Зеленского угрожают существованию самой Украины, говорится в тексте петиции

«Мы, украинское общество, просим США обратить внимание на опасную политическую ситуацию, сложившуюся в нашей стране. Беглый олигарх Игорь Коломойский фактически пришел к власти в стране, используя собственные СМИ и грязные избирательные технологии», – сообщают авторы петиции.

В петиции отмечают, что « дело Коломойского расследуется ФБР, а сам он классифицируется как очень опасный преступник».

«Используя свой «карманного» президента Владимира Зеленского, они каждый день нарушают Конституцию и законы Украины», – подчеркивается в петиции.

Авторы петиции подчеркиваются, что Украина находится в опасности из-за фактического всевластия Коломойского, который ради своих частных интересов может просто уничтожить страну.

«Все огромные достижения страны, которых достигла Украина за последние 5 лет благодаря таким стратегическим партнерам, как США, ЕС, НАТО, могут быть потеряны в один миг», – обращают особое внимание авторы петиции.

Особое внимание в петиции уделяется недавним заявлениям Коломойского о «дефолте Украинской экономики», который несомненно вызовет дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране.

«Олигархи пытаются подтолкнуть страну к дефолту», – отмечается в петиции.

В петиции отмечается, что украинские активисты готовы бороться за свободу и независимость Украины, добиться освобождения всех удерживаемых Россией политузников, и отстаивать демократические ценности.

«Но силы сейчас неравны», – констатируют авторы петиции.

В заключение авторы петиции призывают украинцев поддержать их инициативу и подписать петицию.

«Не понадобится и минуты. Там подписать намного проще, чем на немецком или наших сайтах. Вносите имя, фамилию и электронную почту, на которую моментально приходит письмо со ссылкой, кликнув на которую вы подтверждаете, что почта ваша. Все», – обращаются авторы к украинцам.

Напомним, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал сделать все возможное, что бы не допустить дефолта в Украине.