Террорист Гиркин признался, что в 2014 году прятался за спинами мирных жителей

Террорист рассказал, как не выдерживая наступления украинских сил пророссийские боевики стали прятаться в жилых кварталах городов Донбасса и вести обстрелы прикрываясь мирными жителями.

Бывший главарь российских незаконных вооруженных формирований «ДНР» Игорь Стрелков в своих интервью продолжает развенчивать мифы российской пропаганды, подтверждая тот факт, что Россия ведет самую настоящую войну против Украины и вторглась на украинскую территорию. Так в недавнем интервью Youtube каналу «Главтема Народ» он заявил, что террористы «ДНР» действительно вели стрельбу по позициям ВСУ с жилых массивов населенных пунктов Донбасса.

По словам Игоря Стрелкова, так пришлось поступать, потому что отряды «ополченцев» терпели поражение, украинские войска активно наступали и освобождению все новые и левые территории. Чтобы этому помешать, пришлось откровенно прятаться за спины стариков и детей, пока с России не пришла подмога.

Стрелков отметил, что однажды у него случился открытый диалог с украинским офицером, который назвал «ополченцев» трусами, потому что те боялись вступить в честный открытый бой, на что Стрелков ответил, что лучше быть «трусами», но остаться живыми, нежели быть героями, которых размажут по земле в чистом поле. Тогда не будет никакого смысла воевать.

Кроме того, Гиркин пожаловался на недостаточное обеспечение боевиков со стороны России. Он отметив, что если бы боевики в Славянске имели необходимые ресурсы, то «вводить российские войска не понадобилось».

Также бывший боевик заявил, что он лично вынес приказ о расстреле без суда ряда людей в Славянске, которых он назвал «украинскими шпионами».

Напомним, что ранее один из активных организаторов и непосредственный участник российской агрессии против Украины Гиркин раскритиковал «откровения» перебежчика из СБУ Прозорова.