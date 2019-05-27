В Украине нужно сделать все, что-бы небыло дефолта, – Гройсман

Премьер-министр считает, что финансовый кризис в стране недопустим и государство обязано сделать все, что бы его предотвратить.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что главная задача правительства – не допустить никаких кризисов, а дефолт – это глобальный кризис. Он сделал такое заявление у себя на странице в Facebook.

Дефолт способен привести к серозным последствиям и в первую очередь, от этого пострадают украинцы.

Он подчеркнул, что даже разговоры о дефолте не добавляют стабильности: «Дефолт – это глобальный кризис. А украинцам уже хватит кризисов. От серьезных последствий необдуманных решений пострадают обычные украинцы, которые окажутся на грани выживания».

По его словам, за 3 года его работы премьер-министром, правительство не допустило никаких кризисов, а главная задача – добросовестно обслуживать долг (МВФ) и обеспечить рост экономики.

Коментар щодо ризиків невиконання фінансових зобов’язань Коментар щодо ризиків невиконання фінансових зобов’язань. Навіть розмови про таке невиконання не додають стабільності. За 3 роки мій Уряд не допустив жодних криз. Вважаю, що наше завдання сьогодні – добросовісно обслуговувати борг і забезпечити зростання економіки.Дефолт – це глобальна криза. А українцям уже вистачить криз. Від серйозних наслідків необдуманих рішень постраждають звичайні українці, які опиняться на межі виживання. Geplaatst door Volodymyr Groysman op Maandag 27 mei 2019

Напомним, Игорь Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта. Он предложил равняться на Грецию и Аргентину и заявил, что не считает дефолт чем-то страшным. В 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не заплатила по кредиту Международного валютного фонда, хотя и временно.

«Посмотрите на Грецию, какие красавцы, сказали: «500 млрд не вернем», и все, до свидания. Его [греческий сценарий] нужно было применять еще в 2014 году, потому что страну разворовали под покровительством, в том числе и Международного валютного фонда, и под покровительством всех иностранных посольств», – сказал олигарх.

По его словам, дефолт никогда и никому не помешал.