Россия не будет выполнять требования Морского трибунала ООН об освобождение украинских моряков

Россия не будет выполнять решение Международного трибунала касательно задержания украинских кораблей и моряков в Черном море, сегодня заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, сообщает «Ведомости».

Песков на вопрос, не изменилась ли позиция Кремля в связи с постановлением Международного трибунала, ответил отрицательно.

«Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе, и состояться суд», – сказал он.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что если Россия не начнет выполнять решение Международного трибунала ООН об освобождении украинских моряков, Киев будет добиваться введения против Москвы новых – «гамбургских» – санкций.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.