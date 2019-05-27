Олигархический консенсус Украины поддержал Зеленского на выборах, – Коломойский

По словам Коломойского, все остальные украинские олигархи также хотели, чтобы президентские выборы выиграл Зеленский.

Украинские олигархи на президентских выборах поддерживали Владимира Зеленского. Олигарх Игорь Коломойский заявил об этом в своем в интервью изданию «Украинская Правда».

«В душе все – Зеленского. А публично тоже многие Зеленского, но уже в зависимости…», – сказал он.

По словам Коломойского, Ринат Ахметов спрогнозировал победу Зеленского в 2016 году. На вопрос, поддерживал ли сам Ахметов этого кандидата, Коломойский ответил, что да.

«Материально он не поддерживал, естественно, и публично он ничего не сказал. Но учитывая, что он стал больше появляться на ТРК – да», – заявил олигарх.

При этом, как он утверждает, какого-то консенсуса по этому поводу между крупными украинскими бизнесменами не было.

«Не было такого, что олигархи между собой как-то договорились. Очень многие, Фирташ, например, свою позицию никогда публично не выражал», – сказал Коломойский.

Виктор Пинчук, по его словам, также не выражал своей позиции, но Коломойский «точно знает», что Пинчук хотел победы именно Зеленского.