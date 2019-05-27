В Украине суд разрешил арестовать 15 российских военнослужащих причастных к захвату украинских моряков

Суд разрешил задержать 15 военных РФ в рамках уголовного дела о захвате Россией 24 украинских моряков у Керченского пролива, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Материалы расследования СБУ и военной прокуратуры инцидента в Керченском проливе стали основой украинского иска в Международный трибунал ООН, который 25.05.2019 обязал РФ вернуть корабли и немедленно выпустить украинских моряков», – написал он, добавив инфографику о результатах работы прокуратуры в производстве по захвату украинских моряков.

Президент Зеленський відмітив якісну роботу військової прокуратури України по розслідуванню незаконного захоплення… Geplaatst door Анатолій Матіос op Zaterdag 25 mei 2019

Согласно информации, в деле сообщено о подозрении военнослужащим РФ и судом предоставлено разрешение на задержание четырех генералов, адмиралов РФ, девяти офицеров и двух рядовых российских военнослужащих.

Также прокуратура оценила стоимость захваченного имущества в 260 млн.грн.

Напомним, что 25 мая постоянно действующий Трибунал, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должна осуществить Россия, в частности обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину.