Стали известны имена попавших в плен 22 мая украинских солдат

Стали известны имена украинских военнослужащих, которые случайно попали на неподконтрольные украинские территории и были захвачены в плен 22 мая. Имена военных опубликовала волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению боевики захватили в плен:

Шайдов Виктор Анатольевич. Беспалый Роман Владимирович. Горяинов Максим Анатольевич. Пундор Борис Иосифович. Гордейчук Юрий Николаевич. Дуванов Ким Владимирович. Корсун Павел Юрьевич. Геймур Александр Юрьевич. Пред 1 из 8 След

ст. сержант Беспалого Романа Владимировича (17.06.1981),

ст. солдата Пундора Бориса Иосифовича (03.03.1965)

ст. солдата Горяинова Максима Анатольевича (28.07.1984)

ст. солдата Дуванова Кима Владимировича (25.11.1971)

ст. солдата Корсуна Павла Юрьевича (21.06.1982)

прапорщика Шайдова Виктора Андреевича (27.10.1970)

ст. солдата Геймура Александра Юрьевича (1994)

ст. солдата Гордийчука Юрия Николаевича (25.09.1982)

Напоминим, что 22 мая восемь военнослужащих Вооруженных сил были задержаны боевиками оккупированных районов Донецкой области. Сообщалось, что вероятно военные, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали на оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований РФ.