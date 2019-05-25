Морской трибунал ООН обязал Россию незамедлительно освободить украинских военных моряков

25 мая Международный трибунал обязал Россию немедленно освободить 24 украинских моряков. За решение проголосовали 19 судей, против – один, российский судья Колодкин.

Кроме того, Российская Федерация до 25 июня должна проинформировать Международный трибунал ООН по морскому праву о выполнении его приказа об освобождении 24 украинских моряков и трех военных судов и возвращении их на родину, говорится в приказе суда, который зачитал президент Трибунала ООН Пак Чжин Хен на заседании в Гамбурге, передает «УНИАН».

Чжин Хен заявил, что, согласно установленным правилам, каждая сторона по делу должна направить доклад и информацию о выполнении временных мер, по которым Суд принял решение.

«Суд решил, что Украина и Российская Федерация должны направить Трибуналу первичный доклад … не позднее 25 июня 2019 года, и предоставляет президенту полномочия обращаться с просьбой о получении дополнительного доклада и информации, которые он сочтет целесообразными», – сказал Пак Чжин Хен.

Украина ожидает скорого выполнения Россией решения трибунала ООН по морскому праву об освобождении украинских моряков и возвращения кораблей, заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль на своей странице в Facebook.

«Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит приказ трибунала», – написала Зеркаль.

Міжнародний Трибунал з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити наші військові кораблі та повернути їх під наш… Geplaatst door Lana Zerkal op Zaterdag 25 mei 2019

«Напомню, что в подобном деле – Arctic Sunrise – Россия также не участвовала, но быстро освободила людей», – добавила замглавы МИД.

По ее словам, приказ трибунала является четким сигналом России, что она не может нарушать международное право безнаказанно.

«Задержание трех военных кораблей и 24 военнослужащих на борту является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и по общему международному праву», – написала заместитель главы МИД.

Тем временем Министерство иностранных дел РФ обнародовало комментарий для СМИ относительно решения Международного трибунала.

«В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств», – говорится в заявлении МИД РФ.

Требование Трибунала отпустить заключенных украинских моряков в российском дипведомстве не прокомментировали.

Замглавы украинского МИД Елена Зеркаль сообщила, что требование Международного трибунала по морскому праву срочно освободить украинских моряков означает, что они должны быть переданы в Украину «в течение нескольких ближайших дней», пишет Европравда.

«Есть санкции, есть международное сообщество, которое может направлять давление на страны, которые не выполняют решения трибуналов», – заявила она, отвечая на вопрос, что будет в случае, если РФ не освободит моряков.

#ITLOSCase26 #FreeUkrainianSailors "Ми зробили все, що змогли зробити, і ITLOS підтримав сьогодні Україну. Те, що сьогодні відбулося – це суттєва для нас перемога, і це визначення того, що ми вибрали правильний шлях захисту наших національних інтересів, суверенітету і визволення хлопців.Я дякую суддям за ухвалення виваженого рішення щодо негайного звільнення українських моряків. Рішення є чітким та конкретним, і РФ має виконати його негайно. Негайно – це негайно!", #ITLOSCase26 #FreeUkrainianSailors- Lana Zerkal. Geplaatst door Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine op Zaterdag 25 mei 2019

Возможный отказ властей Российской Федерации освободить украинских моряков и корабли после решения Трибунала ООН по морскому праву повлечет введение новых санкций против РФ. Об этом заявил руководитель группы адвокатов, защищающих украинцев, Николай Полозов в Гамбурге во время общения с журналистами, передает «УНИАН».

«Безусловно, для российских властей теперь будет очень сложно придумать правдоподобное объяснение, почему они удерживают военных моряков», – заявил Полозов.

Он добавил, что, согласно решению суда, Россия должна «прямо сейчас освободить» моряков.

«С момента, как Трибунал вынес решение, у российских властей эта обязанность возникла. То, что они ее не выполняют, – будет иметь отрицательный политический и экономический потенциал для России», – подчеркнул Полозов.

Адвокат считает, что, в случае невыполнения Россией решения Трибунала, против нее могут быть введены секторальные санкции и будут созданы определенные сложности с навигацией российских кораблей в международных водах

В связи с этим он высказал надежду, что Россия быстро выполнит решение Трибунала. При этом адвокат добавил, что нет «практически никаких» оснований для уголовного преследования моряков.

«У России есть масса инструментов для того, чтобы принять юридическое решение относительно их освобождения даже без прекращения уголовного дела, хотя, на мой взгляд, никакого уголовного дела не может быть вообще», – отметил Полозов.

«Уже сейчас любая, скажем так, «польза», которую российские власти могли извлечь из захвата моряков, полностью перекрывается тем политическим давлением, которые сопряжены с этой ситуацией, и, я уверен, что, наверное, российским властям было бы выгодно уже избавиться как-то от этих моряков для того, чтобы избежать новых санкций и проблем с морским судоходством», – добавил адвокат.

Полозов также напомнил, что уже был прецедент, когда российские власти были вынуждены выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву – это дело Arctic Sunrise.