ПАСЕ собирается вернуть российской делегации право голоса

Сейчас в ПАСЕ продвигают решения облегчающие положения российской делегации и осложняющих в дальнейшем наложение санкций на нее.

Парламентская ассамблея Совета Европы продвигает вопрос, который может осложнить наложения санкций на российскую делегацию в Ассамблее. Такое решение есть в проекте повестки дня заседания ПАСЕ 24-28 июня, сообщает «Укринформ».

«Согласно проекту повестки дня сессии ПАСЕ в июне (24-28 июня) Бюро ассамблеи на заседании сегодня в Париже включило доклад Петри Где Саттер (делегат от Бельгии) по «укреплению процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и права голоса», – сообщили в Совете Европы.

Поэтому бюро ПАСЕ просит комитет по вопросам регламента принять это решение на заседании 3 июня.

Напомним, на апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов за аннексию Крыма. С тех пор РФ фактически бойкотирует заседания Ассамблеи и требует восстановления ее прав в полном объеме. В июне 2017 года Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы до восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ. С января 2018 года продолжается кампания за возвращение делегации РФ в состав ПАСЕ.

В мае 2019 года министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина может выйти из минских соглашений, если Совет Европы снимет санкции с РФ.