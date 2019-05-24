НБУ в обжаловал в Апелляционном суде два иска Коломойского по «Приват Банку»

Нацбанк обжаловал оба решения Окружного админсуда по «Приват банку». Указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий.

Национальный банк Украины 24 мая подал апелляционные жалобы на два решения Окружного административного суда Киева по «Приват банку», сообщает «FinClub».

Отмечается, что НБУ подал жалобы на решение суда от 18 апреля по делу № 826/7432/17 по иску Игоря Коломойского об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ «Приват банк» с рынка при участии государства и на решение по делу № 826/13813/17 по иску бывшего акционера банка – кипрской компании Триантал Инвестментс ЛТД – об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с «Приват банком» лиц.

«Поэтому по состоянию на сегодня указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий. В то же время Нацбанк хотел бы обратить внимание на отдельные доводы суда, послужившие основанием для принятия этих обжалуемых судебных решений, с которыми согласиться невозможно», – говорится в сообщении НБУ.

Об обжаловании национализации «Приват банка»:

1. Окружной административный суд Киева полностью проигнорировал:

а) выявление Нацбанком потребности ПриватБанка в докапитализации;

б) невыполнение ПриватБанком и его акционерами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым программы финансового оздоровления по докапитализации банка, что и стало основанием для отнесения банка к категории неплатежеспособных.

В то же время суд сделал ложные выводы, что основанием для принятия решения были лишь докладные записки структурных подразделений НБУ, что не соответствует действительности.

2. Окружной админсуд неправильно применил нормы материального права относительно сущности кредитных рисков и формирования резервов под них и пришел к ошибочному выводу, что кредитные риски рассчитываются банками исключительно по кредитным договорам, по которым есть просрочка выполнения, а во всех других случаях резервы по активным операциям вообще не должны формироваться! Кроме того, суд не смог дать определение понятию «активная операция», приравняв его к понятию «невыполненная операция».

Об отмене решения об определении связанных с «Приват банком» лиц:

1. Решение Нацбанка не нарушает прав компании Триантал Инвестментс, ведь она как акционер банка была признана связанной с «Приват банком» лицом решением правления этого же банка еще во времена прежних владельцев, поэтому отсутствует нарушенное право, как основание для иска, с целью защиты которого возник спор. Поэтому суд должен был отказать в иске.

2. Суд нарушил предметную юрисдикцию, указав о нарушении прав бывшего владельца акций Приватбанка как об основании для обращения с иском, но в таком случае дело должно рассматриваться судом хозяйственной юрисдикции, а не административной.

3. Суд пришел к ошибочному выводу, что решение об определении лиц связанными с банком было основанием для признания «Приват банка» неплатежеспособным и для дальнейшей продажи акций банка государству, что не соответствует действительности и является абсурдным, поскольку решение об отнесении «Приват банка» к категории неплатежеспособных было принято в связи с отсутствием у него капитала, о чем указано в самом решении правления НБУ.

4. Суд пришел к ошибочному выводу, что комиссия Национального банка по вопросам определения связанных лиц якобы не имела права принимать решение об определении лиц связанными с банком поскольку такие полномочия НБУ не указаны в законе «О Национальном банке Украины». Однако согласно ст. 52 закона «О банках и банковской деятельности» именно Нацбанк имеет право определять лиц связанными с банком, а правление НБУ, согласно ст. 7, 14, 15 закона «О Национальном банке Украины», организовало выполнение такой функции через создание вышеуказанной комиссии, которая непосредственно обеспечивает ее выполнение в пределах и в порядке установленных правлением НБУ. Никакой другой государственный орган, кроме Национального банка, не наделен правом на определение лиц связанными с банками.

Окружной административный суд Киева два года изучал иск Игоря Коломойского против НБУ, Кабмина, ФГВФЛ и НКЦБФР, чтобы 18 апреля решить: национализация ПриватБанка была незаконной, а его переход в государственную собственность – недействительным.

НБУ готов оспаривать все проигранные иски по делу о законности национализации.

Напомним, 21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Бывший владелец «Приват банка» Коломойский хочет от государства компенсацию за национализацию учреждения и пытается через суд вернуть акции Привата.