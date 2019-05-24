Народный фронт оспаривает роспуск Верховной Рады в Конституционном Суде

Народные депутаты из Народного фронта внесли в Конституционный суд представление о неконституционности решения о досрочном роспуске Рады и досрочных выборах в парламент, сообщил первый заместитель главы фракции Андрей Тетерук в видеотрансляции на Facebook.

«Мы усматриваем в указе президента прямое явное нарушение принципа верховенства права, заложенного в Конституции. Мы видим в этом попытку, пользуясь политической целесообразностью, использовать право как дышло, что недопустимо в демократических государствах», – сказал он.

Подали в Конституційний суд України оскарження неконстуційного Указу про розпуск Верховної Ради України. Підписи поставили 62 народних депутати України. Geplaatst door Тетерук Андрій op Vrijdag 24 mei 2019

Тетерук пояснил, что коалиция в Верховной Раде была создана в соответствии с законодательством и прекратила свое существование 17 мая 2019 года, когда было объявлено о выходе фракции НФ из коалиции.

По мнению депутатов этой фракции, именно с этого дня начался отсчет для 30 дневного срока для формирования новой коалиции в парламенте.

По его словам, нардепы просят суд дать правовую оценку деятельности президента Владимира Зеленского.

Народный депутат от НФ Игорь Алексеев добавил, что по процедуре суд безотлагательно должен определить судью для рассмотрения данного представления, а затем рассмотреть дело по существу.

«Мы рассчитываем, что суд не затягивать с рассмотрением этого дела – мы попросили рассмотреть в пределах месячного срока», – подчеркнул он.

Инициативу НФ поддержали 62 парламентария.

Напомним, что ранее в Верховный Суд Украины были поданы сразу два иска с требованием признать незаконным роспуск Верховной Рады Украины.

20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей. Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на «благо поколений».

21 мая Зеленский досрочно прекратил полномочия Рады и назначил внеочередные выбора парламента на 21 июля. 23 мая его указ был опубликован в официальной газете «Урядовий Кур’єр» и вступил в силу.

По данным соцопроса, проведенного агентством «Рейтинг», в Раду проходят 4 политические силы.