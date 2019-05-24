Синод Православной церкви Украины не будет наказывать Филарета за его позицию насчет церкви

Синод ПЦУ не смог убедить Филарета в том, что Киевского патриархата больше нет. Все члены синода, кроме Филарета, поддержали Епифания.

Синод Православной церкви Украины подтвердил намерение руководствоваться уставом, который был принят на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года, сообщил журналистам предстоятель ПЦУ Епифаний (Думенко), передает «Левый Берег».

«Синод засвидетельствовал, что в своей дальнейшей деятельности и жизни украинская поместная православная церковь будет руководствоваться Священным Преданием, Священным Писанием и тем уставом, который был принят 15 декабря в стенах Софии Киевской. Мы были единогласны в предыдущих решениях, но последнее решение не было подписано одним членом – патриархом Филаретом», – рассказал он.

Епифаний сообщил, что члены синода обсуждали последние заявления Филарета о том, что УПЦ Киевского патриархата продолжает существовать, но не смогли его переубедить.

«То, что святейший патриарх Филарет обнародовал раньше, то он засвидетельствовал и на заседании священного синода: что существует Киевский патриархат, что его не сняли с регистрации, хотя все мы пытались убедить, что сейчас юридически и фактически нет Украинской православной церкви Киевского патриархата, а Киевский патриарх лег в основу единой Православной церкви. Мы дискутировали, разговаривали, убеждали, но все увидели, что святейший патриарх Филарет остается убежденным в своем мнении», – сказал он.

При этом Епифаний подтвердил, что Филарет продолжает контролировать богатую Киевскую епархию и все ее поступления.

«Была договоренность еще перед Объединительным собором о том, что те епархии и приході, которые находились у того или иного архиерея, останутся и дальше подчиняться ему. Епархия города Киева и приходы, которые подчинялись ему до 15 декабря, остаются в его составе. А именно из этих приходов, монастырей есть основные прибыли», – сказал предстоятель ПЦУ.

Епифаний добавил, что он лично поддержал это решение, и опроверг слухи о том, что Филарета на первом синоде собирались отправить на покой.

«Я отстаивал его позицию, я отстаивал, что именно он должен управлять приходами в составе Киевской епархии, то есть в городе Киеве. Мы делали и будем делать все для того, чтобы святейший патриарх Филарет, который приложил очень много усилий, для построения нашей поместной церкви, чувствовал себя не только духовно комфортно, но и материально», – сказал он.

Наказывать Филарета не будут.

Епифаний добавил, что у позиции Филарета «нет поддержки ни стороны архиереев, ни со стороны духовенства, ни со стороны украинского народа».

Напомним, Филарет ранее заявил, что УПЦ КП до сих пор существует и он его патриарх. Как выяснилось, Филарет продолжает пользоваться официальными бланками Киевского патриархата, выдает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников новосозданной ПЦУ.