Определена дата до которой избиратели могут сменить место голосования

Изменить место голосования на парламентских выборах можно до 15 июля. Избиратели, голосующие за пределами своего округа, смогут проголосовать только в общегосударственном округе.

Избиратели могут подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей и временно изменить место голосования до 15 июля включительно, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на своей странице в Facebook.

«Каждый желающий воспользоваться своим правом проголосовать 21 июля должен подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей и временно изменить место голосования. Сделать это можно до 15 июля включительно. Для избирателей, чей избирательный адрес находится на временно оккупированной территории, достаточно паспорта с соответствующей регистрацией. Для всех остальных придется добавить подтверждающие документы, что вы действительно будете в день голосования в том месте, где хотите проголосовать», – написала Слипачук.

По смешанной системе выборов во время голосования будут выдавать два бюллетеня – для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательном округе.

Сьогодні розпочався виборчий процес з позачергових виборів народних депутатів України.Так само і стартує процес… Geplaatst door Тетяна Сліпачук op Vrijdag 24 mei 2019

«Поэтому если будете находиться за пределами своего округа, вы сможете проголосовать только в общегосударственном многомандатном избирательном округе», – добавила она.

Напомним, сегодня началась избирательная кампания на досрочных выборах Верховной Рады. Парламент был распущен указом 6-го президента Владимира Зеленского 21 мая.

На президентских выборах временное изменение места голосования оформили более 300 тыс. избирателей.