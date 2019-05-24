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«Яндекс» купил эксклюзивные права на интернет-показ сериала «Слуга народа» в России

Контракт вступил в силу с сегодняшнего дня.

Российская компания «Яндекс» купила эксклюзивные права на показ в интернете на территории России сериала «Слуга народа» с президентом Владимиром Зеленским в главной роли. Сериал будет доступен подписчикам портала «Кинопоиск» по подписке стоимостью 169 рублей в месяц, сообщила российская газета «Ведомости».

«Яндекс» приобрел права на показ у международного дистрибьютора, шведской компании Eccho rights, контракт вступил в силу прошедшей ночью.

Двумя днями ранее сериал был заблокирован на официальном канале в YouTube по требованию правообладателя – студии «Квартал-95».

Информации о том, на каких условиях Eccho Rights распоряжается правами на сериал, отсутствует в открытых источниках. В команде Зеленского информацию о продаже сериала в Россию на данный момент не комментировали.

Напомним, сериал производства компании Зеленского «Квартал– 95» состоит из трех сезонов – всего 51 серия. Премьера состоялась в ноябре 2015 г., премьера третьего сезона состоялась перед президентскими выборами. В центре сериала история про обычного учителя истории Василия Голобородько (его и сыграл Зеленский), который на волне популярности видеоролика с ним в интернете становится президентом Украины.

Ранее права на трансляцию сериала купили эстонский телеканал ETV+, казахский «31 канал». В 2017 г. права на его показ купил Netflix.

Студия «Квартал-95», по данным СМИ, продолжает работать в России, хотя Зеленский формально покинул проект – его имя исключили из списка учредителей. Кроме того, и «Яндекс», и «Кинопоиск» с 2017 года включены в список компаний, подпадающих подсанкции за вторжение России в Украину, ведение боевых действий на Донбассеи оккупацию Крыма.

Источник Ведомости
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