Поисковик Google считает президентом Украины Порошенко

На поисковые запросы связанные с информацией о главе украинского государства, впервую очередь выдается информация о пятом президенте Порошенко.

Поисковик Google на поисковый запрос «Президент України» или «Президент Украины» до сих пор в первую очередь выдает информацию о пятом президенте Петре Порошенко. На этот факт обратили внимание пользователи соцсетей.

«Загугли – Президент Украины. Улыбнетесь», – написал на своей странице в Facebook Владимир Реплянчук.

Загугліть – Президент УкраїниУсміхнетесь) Geplaatst door Реплянчук Володимир op Dinsdag 21 mei 2019

Фотография шестого президента Украины Владимира Зеленского оказывается в категории «Похожие запросы», в компании с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко, убитым в прошлом году главой российской оккупационной администрации «ДНР» Александром Захарченко, с супругой пятого президента Мариной Порошенко, нацлидером России Владимиром Путиным, беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем и премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Напомним, что на книжной ярмарке «Книжный Арсенал» президенту Владимиру Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих». Переведенная с английского языка книга предназначена для подростков и на простом понятном языке объясняет азы политологии.