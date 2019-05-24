На Книжном Арсенале Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»

Вчара, 23 мая Владимир Зеленский посетил Книжный Арсенал, где ему подарили книгу «Политика для начинающих» от издательства «Книголав», сообщило само издательство у себя на Facebook.

Такой забавный подарок президент воспринял с юмором.

Подарували Президенту України Володимиру Зеленському нашу дитячу книжку «Політика для початківців». Він оцінив. Geplaatst door Книголав op Donderdag 23 mei 2019

Книга «Политика для начинающих» была переведена с английского языка и издана в 2019 году. Она написана для подростков и простым языком объясняет о политических системах, идеологиях, правлении в стране, и т.д.

22 мая на открытии фестиваля «Книжный Арсенал» назвали победителей конкурса «Лучший книжный дизайн». В, частности в номинации за лучшую текстовую книгу, победу одержала серия «Антология украинской кинокритики», изданная в «Национальном Центре Александра Довженко».