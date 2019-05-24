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Россияне похитили в Париже дорогой брильянт у экс-кандидата в президенты Гвинеи

Женщина приглашала экспертов, чтобы подтвердить стоимость бриллианта.

Представившиеся россиянами неизвестные украли у бывшего кандидата в президенты Гвинеи Марии-Мадлен Диубате в Париже бриллиант, стоимость которого оценивается в десятки миллионов евро, сообщила парижская газета «Parisien» в четверг вечером.

По ее словам, этот драгоценный камень оценивается в 45 млн евро.

Согласно информации СМИ, двое мужчин пришли в отель, где остановилась политик. Они представились российскими экспертами по оценке драгоценностей, которых женщина приглашала, чтобы подтвердить стоимость бриллианта.

Однако во время оценки мужчинам удалось незаметно подменить камень. Когда Диубате обнаружила подмену, преступники уже скрылись.

Инцидент произошел в восьмом парижском округе. Столичная полиция начала расследование по делу о краже, осуществленной организованной преступной группировкой.

Информации о личности и гражданстве похитителей пока нет.

Источник Parisien
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