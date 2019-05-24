В Украине официально стартовала внеочередная избирательная компания в Верховную Раду

Официально стартовала избирательная кампания внеочередных выборов депутатов Верховной Рады, которые состоятся 21 июля 2019 года.

Календарный план выборов пока не утвержден, однако глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что ЦИК не успевает провести все необходимые тендерные процедуры. Она отметила, что до выборов осталось 58 дней, и это крайне малый срок для проведения тендерных процедур.

Слипачук подчеркнула, что если не поменять действующее тендерное законодательство, то ЦИК, в частности, не успеет закупить и напечатать избирательные бюллетени.

Она также выступила против того, чтобы менять избирательное законодательство непосредственно перед выборами.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей. Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на «благо поколений».

21 мая Зеленский досрочно прекратил полномочия Рады и назначил внеочередные выбора парламента на 21 июля. 23 мая его указ был опубликован в официальной газете «Урядовий Кур’єр» и вступил в силу.

По данным соцопроса, проведенного агентством «Рейтинг», в Раду проходят 4 политические силы.