В Верховном Суде Украины приняты два иска о незаконном роспуске Верховной Рады

Суд зарегистрировал оба поступивших исковых требования и будет информировать о дальнейших процессуальных шагах в указанных делах.

Верховный Суд получил два исковых заявления о незаконности роспуска Верховной Рады, сообщается на сайте суда.

«В Верховный суд поступило исковое заявление о признании противоправным и недействительным Указа Президента Украины от 21 мая 2019 №303/2019 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов». Заявление подано физическим лицом сегодня, 23 мая 2019 года», – говорится в сообщении.

Дело зарегистрировано под номером 9901/275/19.

В соответствии с Кодексом административного судопроизводства, судья в течение пяти дней со дня подачи искового заявления выносит определение о следующих процессуальных действиях.

Позже Верховный суд поступило еще одно исковое заявление к президенту Украины о признании противоправным и недействительным Указа «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов», сообщили в пресс-службе суда.

«Заявление подано физическим лицом сегодня, 23 мая 2019 года. Это дело зарегистрирован под номером 9901/278/19. Таким образом, в Верховном суде находится два исковых заявления с аналогичными требованиями. Суд будет информировать о дальнейших процессуальных шагах в указанных делах», – говорится в сообщении.

Ранее бывший советник министра обороны Валерия Гелетея Александр Данилюк заявил, что его организация «Спільна справа» обжаловала в Верховном Суде указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей. Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на «благо поколений».

21 мая Зеленский досрочно прекратил полномочия Рады и назначил внеочередные выбора парламента на 21 июля. 23 мая его указ был опубликован в официальной газете «Урядовий Кур’єр» и вступил в силу.

По данным соцопроса, проведенного агентством «Рейтинг», в Раду проходят 4 политические силы.