В Троице-Сергиевой лавре священник напал с ножом на монаха из-за пожертвований прихожан

Пьяный священнослужитель ворвался в келью монаха с ножом и пытался его убить. Пострадавший обратился в больницу.

В подмосковной Троице-Сергиевой лавре нетрезвый священник напал с ножом на монаха, этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на представительницу областного управления МВД России Татьяну Петрову.

Инцидент произошел 22 мая. Выпивший священник ворвался в келью и ранил монаха в живот. Пострадавшего доставили в больницу, а злоумышленника задержали. В областном полицейском главке говорят, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Российские масс-медиа озвучивают разные причины конфликта, но все они сводятся к тому, что представители духовенства не смогли мирно поделить деньги. По одной из версий, инцидент произошел из-за средств, которые прихожане оставляют вместе с записками о поминовении усопших, сообщает «РЕН ТВ». По другой версии конфликт произошел из-за личных денег потерпевшего и нападавшего.

Российский «5 канал» сообщает, что священник обратил внимание, что в последнее время уровень его дохода снизился. Ему стало известно о том, что монах тайком принимает от прихожан молитвенные записки, а деньги оставляет себе.

Это его разозлило, он стал употреблять алкоголь и решил разобраться с монахом. Ни одного, ни второго опросить пока не удалось: «первый после операции спит, второй пьяный спит», утверждают российские масс-медиа.

РПЦ планирует отстранить от службы священника Троице-Сергиевой лавры, напавшего на монаха. Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков a href=”https://govoritmoskva.ru/news/198843/”>сообщил об этом радиостанции «Говорит Москва».