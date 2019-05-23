Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего выступления на iForum назвал Великобританию «старушкой» и получил ответ от британского посла в Украине.

Зеленский, который говорил на форуме преимущественно на русском языке, сказал, что «стapушкa Beликoбpитaния совсем нeдaвнo пpoжилa неделю бeз угля», сообщает «Радио Свобода».

«Это уникальное событие. Впервые с 1882 года. Зa двa года дo этого они провели эксперимент и сутки пpoжили бeз угля. Бpитaнцы показывают, что вecь мир отходит от угля. У ниx Poттepдaм-, у нac Poттepдaм+», – заявил Зеленский на форуме.

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф ответила картинкой в Twitter с вопросом: «Старушка?».

«Кстати, это правда, что Великобритания прожила целую неделю без угля для производства энергий. Рада, что президент Зеленский обращает на это внимание», – написала она позже в Twitter.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей. Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на «благо поколений».

В то же время, кадровые назначения Зеленского вызвали негативную реакцию инвесторов, они прогнозируют отток капиталов из Украины.

В частности команду Зеленского уличили в подлоге документов в пользу адвоката Коломойского Богдана.