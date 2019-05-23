Филарет отказывается выполнять условия Томоса

Почетный патриарх подчеркивает в своем заявлении, что не отказывается от Томаса, но не согласен на выполнение трех базовых условий. Митрополит Епифаний созывает Синод ПЦУ в пятницу, что бы обсудить последние заявления Филарета.

Православная церковь Украины по названию автокефальная, а на деле полностью зависимая от Константинопольского патриархата Почетный патриарх ПЦУ Филарет в интервью «Настоящему Времени» заявил, что не будет выполнять три условия томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом.

По словам Филарета, сейчас идет большая борьба за уничтожение Киевского патриархата как такового.

«Томос ставит церковь почти в такую же зависимость от Константинополя, как та, в которой находится УПЦ МП от Москвы», – считает он.

Филарет заявил, что церковь не будет выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, и отказывается решать конфликтные ситуация внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.

«Три пункта, которые отбирают у нас права автокефальной церкви. По названию мы – автокефальная, а на деле мы зависимая от Константинопольского патриархата церковь … Мы не отказываемся от томоса, но не будем выполнять эти три условия, которые записаны в томосе. Не будем выполнять», – сказал Филарет.

Почетный патриарх также не видит причин для раскола церкви.

«Раскола нет, есть только разный подход. Одни хотят сберечь Киевский патриархат, а другие хотят уничтожить его. Мы хотим, чтобы Киевский патриархат в Украине для Украины существовал как патриархат, а вне, как сказано в томосе, – митрополия», – заявил Филарет.

Он добавил, что если бы Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь знали содержание томоса, то не согласились бы на него.

14 мая Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом.

Также Филарет добавил, что Епифаний нарушает договоренности, достигнутые на Объединительном соборе 15 декабря, что привело к двоевластию в ПЦУ.

По его словам, Епифаний должен нести ответственность за внешнее представительство церкви, а патриарх – за внутреннее церковную жизнь в Украине.

Позже он уточнил, что договоренность носила устный характер и письменно не зафиксирована.

Почетный патриарх также недоволен греческим уставом ПЦУ и заявил о намерении созвать собор и внести в него изменения. По мнению Филарета, статус митрополии не соответствует реальному весу ПЦУ.

Митрополит Киевский Епифаний опроверг наличие договоренностей с Филаретом о разделении власти в ПЦУ.

Собеседники «ВВС Україна» в Константинополе назвали все обвинения Филарета ложью.

Большинство епископов ПЦУ склонны поддержать митрополита Епифания и текущее положение дел в церкви.

Добавим, что 24 мая состоится Синод ПЦУ, на котором, вполне возможно, будет обсуждаться последние заявления Филарета.