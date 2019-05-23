Петиция «За отставку Зеленского» набрала более 30 тысяч голосов в первые сутки

В настоящий момент сайт подачи электронных петиций на имя президента Украины то не доступен, то снова доступен.

Электронная петиция за отставку президента Владимира Зеленского на официальном сайте главы государства набрала более 16 тысяч голосов в первые сутки после регистрации.

Около 15:00 петиция собрала необходимые 25 тысяч подписей граждан и должна быть рассмотрена администрацией президента Зеленского.

К 17:00 петиция собрала более 30 тысяч подписей.

Документ зарегистрировал Максим Безрук 22 мая 2019 года. Сегодня утром у петиции было около 5,5 тыс. подписей, на данный момент за нее подписались более 17,6 тыс. человек. После чего страница сайта с данной электронной петицией становится то недоступной, то доступной.

«Глубокоуважаемый Владимир Александрович, голосование за Вас в большинстве своем было голосованием протестным. На самом деле Вы не имеете поддержки 73% избирателей. Ваша личность вовсе не объединяет большинство украинцев, имеющих различные, отчасти диаметрально противоположные взгляды и желания. Вы консолидировали протест, не дав конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, у Вас не может не быть конкретного пути. Но Ваши первые заявления и действия разочаровывают Ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию», – сказано в тексте петиции.

«Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Вы начали приписывать народной воле собственные пожелания. Создается недопустимая ситуация, когда «слуга народа» не имеет перед своим народом моральных обязательств, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности Президента Украины», – отмечается в петиции.

Зеленский принес присягу на верность Украине в понедельник, 20 мая и приступил к исполнению обязанностей главы государства. Уже на следующий день он вопреки требованиям Конституции издал указ о роспуске Верховной Рады, а также сделал несколько спорных кадровых назначений.

Напомним, электронные петиции, набравшие 25 тыс. подписей, попадают на рассмотрение администрацией президента, однако выполнение их не обязательно.

С момент запуска раздела электронных петиций достаточное количество голосов набрали только несколько документов, в частности, петиция о защите традиционной семьи, об отмене запрета «ВКонтакте», за легализацию медицинского каннабиса.