Указ Зеленского о роспуске Верховной Рады вступил в законную силу

Указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении выборов в парламент на 21 июля 2019 опубликовали в правительственном издании «Урядовий Кур’єр». Указ вступает в силу со дня опубликования.

«Руководствуясь ч. 2 статьи 77, чч. 6, 7 статьи 83, п. 1 ч. 2 статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: 1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года», – говорится в указе.

Ранее секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая заявила, что со следующего дня после публикации указа президента о роспуске Верховной Рады в Украине стартует избирательный процесс.

В Верховной Раде собираются через Конституционный суд оспорить президентский указ. Спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил об этом на сегодняшнем заседании парламента, на котором рассматривался

«Знаю, что народные депутаты планируют подать обращение в КСУ, и поддерживаю эту инициативу. Понимаю, что решение Конституционного Суда может быть позднее, чем проведение самих выборов. И я убежден, что как Председатель Верховной Рады должен дать политическую оценку этому указу и сказать, что автор будет нести ответственность и по закону, и перед народом Украины », – сказал Андрей Парубий.

Накануне на повестке дня рассматривались два законопроекта: «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины» и технический законопроект, меняющий порядок конкурсов на закупку услуг для проведения выборов.

«К сожалению, один из них подано с грубейшим нарушением регламента: речь шла об изменении и избирательной системы, и о публичных закупках в одном законе. Но мы всеми силами аппаратом сейчас помогаем представителю Президента согласовать представление с законом, – отметил Председатель ВР. – Я был удивлен и разочарован, что первой законодательной инициативой Президента Владимира Зеленского было введение закрытых партийных списков. Еще несколько дней назад с этой трибуны всему украинскому обществу было дано обещание об открытых списках. Но, к сожалению, предложенная нам система – это полностью закрытые партийные списки».

До голосования за внесение в повестку дня заседания слово предоставили главам фракций и партий, а также депутатам-мажоритарщикам для обсуждения для обсуждения изменений выборного законодательства.

Группа «Возрождение» отказалась поддержать президентский законопроект, которым предлагается отменить мажоритарную систему выборов. Депутат Антон Яценко отметил, что в случае его принятия в парламенте «снова увидим охранников, водителей, секретарей и даже массажистов, как когда-то уже было». А такими изменениями, по его убеждению, в законодательстве предусматривается «сделать переворот».

Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко высказалась в поддержку изменения избирательной системы в Украине. Потому что если выборы проводить по старой избирательной системе, то страна не изменится.

Депутатская группа «Воля народа» выступила против отмены мажоритарной системы. Ее представитель Сергей Шахов отметил, что «мажоритарная система не должна исчезнуть в Украине, и необходимо принять закон, который предусматривал бы открытые списки партий, идущих на выборы».

А фракция партии «Самопомощь» поддержала отмену мажоритарной системы выборов. Ее лидер Олег Березюк отметил, что, по его мнению, те, кто выступает против досрочных выборов, «хотят еще в течение четырех месяцев грабить страну».

Председатель фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский отметил, что его фракция выступает за принятие Избирательного кодекса. Она поддерживает идею проведения выборов в парламент по «пропорциональной партийной системе с открытыми списками».

Представители различных партий и фракций высказывали разные позиции, которые противоречили друг другу. Поэтому мнения разделились.

Спикер Андрей Парубий вынес поочередно на голосование вопрос о внесении их в повестку дня внеочередного заседания ВР. И ни один из них не набрал должной для этого количества голосов.

Поэтому Председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл внеочередное заседание Верховной Рады, объявив, что следующее состоится через неделю – 28 мая в 10:00.

По данным соцопроса, который проводился 16-21 мая агентством «Рейтинг», в Раду проходят 4 политические силы.

За партию «Слуга народа» на выборах Верховной Рады по состоянию на середину мая готовы проголосовать 43,8% избирателей (среди тех, кто намерен пойти на выборы и определился с симпатиями).

За «Оппозиционную платформу – За жизнь» готовы проголосовать 10,5% граждан, БПП «Солидарность» – 8,8%, «Батькивщину» – 7,3%, партию «Сила и честь» Игоря Смешко – 5,1%, партию Святослава Вакарчука – 4,6%, Радикальную партию Олега Ляшко – 3,3%, «Оппозиционный блок» – 3,2%.

Рейтинг других партий – меньше 3%.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей. Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на «благо поколений».

В тоже время кадровые назначения Зеленского вызвали негативную реакцию инвесторов, они прогнозируют отток капиталов из Украины.