Команду Зеленского уличили в подлоге документов в пользу Богдана

Из люстрационного списка Министерства юстиции Украины исчезла фамилия Андрея Богдана, который как известно занимал должность вице-премьера в правительстве Николая Азарова. На подлог документов Минюста обратил внимание Тарас Чорновил, опубликовав выявленные свидетельства на своей странице в Facebook.

«Не знаю, они хакнули сайт Минюста, или применили подкуп или запугивание, но фамилия Андрея Богдан изъяли из списка люстрованих лиц», – говорится в сообщении политика.

Люстрационный список Минюста Украины. Отраслевой список Минюста Украины. Пред 1 из 2 След

Чорновил отмечает, что удалив Богдана из алфавитного люстрационного списка, готовившие подлог люди забыли удалить его фамилию из отраслевого списка. В этом списке Богдан по прежнему фигурирует в должности вице-премьера курировавшего антикоррупционную политику правительства Николая Азарова при президенте Викторе Януковиче в 2010 – 2011 годах.

«А какое вообще это имеет значение, если его работа на высокой должности в правительстве Азарова четко зафиксирована, как и сроки пребывания на ней. Сама должность четко определена в числе таких, занимавших которые запрещено назначать на государственные должности. Среди таких государственных должностей четко указана – Глава администрации президента Украины», – подчеркнул Черновил, поздравив всех украинцев с попаданием в «венсуэльскую» реальность.

Отмечается, что на лицо выявлен факт совершения командой нового президента Украины Зеленского уголовного преступления – служебный подлог документов.

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