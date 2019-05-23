Инвесторы прогнозируют отток капитала из-за кадровой политики Зеленского

Причиной оттока капитала из Украины могут послужить дальнейшие кадровые назначения президентом Зеленским на должности в госпапппарате людей из обоймы олигарха Коломойского.

Инвесторы негативно отреагировали на первые назначения президента Владимира Зеленского, а дальнейшие назначения на высокие должности людей из круга бизнесмена Игоря Коломойского могут повлечь отток инвестиций из Украины.

Такое мнение выразил президент Европейской бизнес-ассоциации и глава инвесткомпании «Dragon Capital» Томаш Фиала.

«К сожалению, инвесторы – по реакциям на еврооблигации и на украинскую гривну – отреагировали на вот эти первые назначения отрицательно. Первая реакция негативная», – сказал он на форуме «Ответственность, доверие, инклюзивность: видение реформ завтрашнего дня. Предложения гражданского общества».

Дальнейшие назначения сообщество инвесторов также оценит как сигнал, добавил Фиала.

«Чем больше будет среди назначений людей с орбиты Коломойского, тем больше это приведет к росту стоимости наших заимствований, тем сложнее будет для корпораций и для правительства привлекать деньги и в Украине, и за рубежом. Эти деньги будут очень дорогими, может даже случиться отток инвестиций», – сказал он в кулуарах форума.

По его словам, у инвесторов возникает скепсис относительно дальнейшего потенциала Украины двигаться в направлении установления верховенства права, крайне важного для привлечения инвестиций в страну.

«Сложно представить, как человек с орбиты Коломойского, например глава Администрации президента Андрей Богдан, который занимался обратным, сейчас изменит направление деятельности на 180 градусов и будет действовать не во благо олигархов, а на благо страны», – отметил Фиала.

Он обратил внимание на то, что ранее озвученные Зеленским имена советников по экономическим реформам, а именно экс-министра экономического развития и торговли Абромавичуса и экс-главы Минфина Александра Данилюка, не фигурируют среди первых назначений.

«Назначение Абромавичуса и Данилюка мы считали бы положительным сигналом. Зеленский презентовал их инвесторам и внешнему миру как людей, к мнению которых он прислушивается. Но сейчас мы пока их не видим среди назначений», – сказал Фиала.

«Назначение Геруса представителем президента в Кабмине я не назвал бы суперпозитивным маркером», – добавил он.

По словам Фиалы, он пока не видит, кто в Администрации президента будет отвечать за работу с бизнесом или за экономическую политику.

В то же время он отметил, что Украине крайне необходимо привлечь хотя бы один транш от Международного валютного фонда до конца 2019 года.

«Без этого мы не получим и макрофинансовой помощи от ЕС, Всемирного банка. Придется заимствовать огромную сумму на внешних и внутренних рынках. Инвесторы умеют это считать – и в таком случае требовать гораздо более высокой доходности. Нам это обойдется очень дорого», – сказал он.

Напомним, что у Зеленского планируют на должность главы СБУ поставить человека имеющего награды от ФСБ.