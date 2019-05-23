СБУ при Зеленском может возглавить человек имеющий награды от ФСБ

В Администрации президента рассматривают вариант назначения главой Службы внешней разведки Владислава Бухарева, сообщает «Левый Берег» со ссылкой на источники.

Решение окончательно еще не утверждено и находится в стадии обсуждения, но вероятность его принятия очень высока.

В настоящее время Владислав Бухарев – народный депутат Верховной Рады VIII созыва.

Во время подготовки президентских выборов в 2018, не дожидаясь официального старта, основные претенденты на главный пост страны начали формировать тогда свои штабы. Серди лидеров этого процесса была Юлия Тимошенко, штабы которой были практически сформированы за неделю до старта президентской гонки.

Тогда «Народна правда», проект издания «Украинская Правда» выявили интересный нюанс, что главой штаба Тимошенко в Сумской области стал нардеп-мажоритарщик Владислав Бухарев, у которого есть темные пятна в биографии. В частности, он является кавалером медали ФСБ России «За боевое содружество».

Также, как и лидер «Батькивщины», Владислав Бухарев при странном совпадении обстоятельств отсутствовал в парламенте во время рассмотрения важных антироссийских законов или же, при вставленной карточке, просто не голосовал.

Ранее на парламентских выборах в 2014 году Бухарев баллотировался по одномандатному избирательному округу №162 от партии «Батькивщина», прошел в Раду, набрав 20,26% голосов избирателей.

Ничем особым Бухарев не отметился и на своем избирательном округе. Единственное, чем он знаменит – это тем, что частый гость на концертах «95 квартала». Бухарев – ценитель творчества Зеленского и компании. За время своего депутатства он каждое лето спонсирует недешевое выступление «кварталовцев» в селе Подопрыгоры Лебединского района на своем округе.

1 марта 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов назначил Бухарева первым заместителем главы СБУ – начальником главного управления по борьбе с коррупцией.

С декабря 2007 по март 2010 занимал пост первый заместитель Председателя Государственной налоговой администрации Украины – начальник налоговой милиции.

Известно, что глава предвыборного штаба Владимира Зеленского, директор ООО «Студия Квартал-95» и ООО «Квартал 95», лидер партии «Слуга народа» Иван Баканов получил должность первого замглавы Службы безопасности Украины, говорится в указе №316/2019 от 22 мая.

Баканов также будет возглавлять Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Его предшественником на данной должности был Павел Демчина. Он был уволен незадолго до прекращения полномочий президента Петра Порошенко.

Баканов – друг детства Зеленского.