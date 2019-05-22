Зеркаль осталась на должности замминистра в МИД Украина

Свое решение она объяснила необходимостью участия в международных судебных процессах Украины против России в Гамбурге и Гааге.

Елена Зеркаль, которую президент Владимир Зеленский собирался назначить заместителем главы Администрации президента, останется заместителем министра иностранных дел, сообщила она в Facebook.

«Для того чтобы снять все предостережения и беспокойства после кадровых указов с моим именем. Прежде всего, моя должность и роль в дипломатической службе не изменились – заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции. Я очень люблю то, чем я занималась, занимаюсь и, надеюсь, дальше буду заниматься», – написала Зеркаль.

Она сообщила, что помогла Зеленскому с 19 двусторонними встречами на должности президента, но теперь вернулась к работе в МИДе.

«Следующий важный пункт в моем календаре – 25 мая, Гамбург. Международный трибунал по морскому праву объявит решение по нашим военным кораблям и нашим морякам, которых надо вернуть домов. А уже с самого начала июня – двухнедельные слушания в Гааге», – сообщила Зеркаль.

Напомним, что 21 мая Зеленский издал указ №309 о назначении Зеркаль на должность замглавы АП, но на следующий день он подписал указ №315 об отмене этого назначения как несостоявшегося.

По неофициальной информации, Зеркаль соглашалась быть уполномоченным по вопросам международных судов по вопросам России, но не замглавы АП.