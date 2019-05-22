МВФ опроверг информацию о досрочном завершении работы миссии в Украине

В МВФ заявляют, что эксперты продолжают свои встречи с представителями власти.

Международный валютный фонд опроверг отъезд миссии из Украины. Пресс-служба представительства фонда в Украине сообщила, что представители миссии пока остаются в Киеве, передает «РБК-Украина».

«Представительство МВФ в Украине информирует, что эксперты МВФ продолжают свои встречи с представителями власти», – говорится в сообщении.

Утром 22 мая агентство «Українські Новини» со ссылкой на источник сообщило, что миссия МВФ сократит график работы в Украине и «сегодня или завтра» вернется в Вашингтон из-за роспуска парламента.

Миссия МВФ начала работу в Украине 21 мая. По результатам ее визита зависит получение Украиной второго транша в рамках новой кредитной программы stand by.