Верховная Рада отклонила законопроекты предложенные президентом Зеленским

Верховная Рада отказалась менять избирательное законодательство, не включив законопроекты президента Владимира Зеленского в повестку дня внеочередного заседания, передает «Левый Берег».

За включение президентского законопроекта №10319 в повестку дня проголосовали только 92 депутата. За включение в повестку дня поправок в закон о публичные закупки (законопроект №10317) проголосовали 127 депутатов.

После этого спикер Андрей Парубий закрыл внеочередное заседание.

Таким образом, внеочередные выборы в Верховную Раду 21 июля пройдут по смешанной пропорционально-мажоритарной системе с 5%-ным избирательным барьером.

Законопроект президента о снижении проходного барьера в Верховную Раду с 5% до 3% и отмене мажоритарки были внесены президентом Владимира Зеленского и зарегистрирован сегодня днем на сайте парламента под №10319.

Напомним, 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8 созыва и назначении досрочных выборов. Основанием для роспуска было указано отсутствие коалиции в Верховной Раде.

Коалиция «Европейская Украина» была создана в конце 2014 года в составе БПП, «Народного фронта», «Радикальной партии», «Самопомощи» и «Батькивщины». Три последние фракции из нее позже вышли, после чего уже в 2016 году в составе большинства осталось менее 226 депутатов.

Однако официально о распаде коалиции не объявлялось до 17 мая 2019 года, пока из нее не вышла фракция «Народного фронта».

Очередные выборы в Верховную Раду должны были состояться 27 октября 2019 года.