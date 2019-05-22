Семь месяцев назад я узнала, что у меня рак, – Янина Соколова

Соколова хочет помочь украинцам, больным раком, облегчить жизнь и быть счастливыми, даже в этот трудный период их жизни.

Украинская журналистка, телеведущая Янина Соколова рассказала, что семь месяцев назад у неё диагностировали рак. За эти семь месяцев она смогла побороть болезнь, сообщила она на своей странице в Facebook.

«Семь месяцев назад я узнала, что у меня рак. За 7 месяцев я его поборола. Публичная и реальная жизнь часто очень контрастные. Пока общество обсасывало скандальный эфир с Приходько в ноябре, который мы записали заранее, я лежала в реанимации, подсоединенная к аппаратам, напичкана катетерами по всему телу и с дырками в животе. За это время я пережила 30 лучевых терапий и 4 курса химиотерапии, как следствие, я потеряла волосы, брови, ресницы, во мне минус пару органов, но огромная любовь в сердце», – написала Янина Соколова.

За эти же семь месяцев, по словам журналистки, она создала 30 эфиров программ «Рандеву с Яниной Соколовой» и «Кино с Яниной Соколовой», 20 выпусков «Вечер с Яниной Соколовой», получила две серебряные кнопки YouTube, провела пять конференций, выпустила два телевизионных курса в Screen School, издала книгу «Шевченко на каждый день», сыграла в театре и в кино, и спродюсировала фильм об армии «We Are Soldiers», который вскоре выйдет в прокат в Париже.

«За эти 7 месяцев я поняла, что такое настоящая дружба, любовь и жертвенность. И то, что наше общество не готово сосуществовать, а государство не всегда готово предоставить приемлемые условия жизни и лечения для таких, как я. По статистике в Украине один миллион больных раком. Я повторю еще раз: один миллион! То есть, примерно каждый 42-й в Украине болеет этой ужасной бациллой. Для среднестатистического украинца лысый человек с признаками ослабленного организма – живой труп. Испорченный материал. Мусор, который не стоит убирать – все равно сгниет. Рак не выбирает. Он уничтожает всех. Независимо от того, слесарь ты или известная телеведущая. Общество ему помогает уничтожать. Я все это пережила на себе», – отметила Соколова.

С этой целью журналисткой запущен специальный мультимедийный проект «Я, Нина», который должен изменит отношение социума к онкобольных и больных раком к самим себе. Проект основан на реальной истории самой журналистки, поборовшей страшную болезнь.

«Мне 35. И я хочу следующую часть своей публичной и непубличной жизни посвятить теме, которая поглотила меня изнутри. Я хочу помочь украинцам, больным раком, облегчить жизнь и быть… счастливыми. Даже в этот плохой период. Именно с этой целью мы с командой решили создать мультимедийный проект. Вы не увидите там утомленной обреченности и сожаления. Мы сделаем фильм, выпустим книгу и песню, которая будет гимном любви. Да, именно любви. Потому спасение от рака – это любовь», – добавила Янина Соколова.

В рамках проекта будет снят полнометражный художественный фильм «Я, Нина», а так же готовится к изданию в сентябре одноименная книга.

«Друзья, я хочу, чтобы моя жизненная история стала полезной людям. Поэтому прошу распространить этот пост и информацию о проекте «Я, Нина». Цените каждый день. Живите на полную! Проверяйте собственное здоровье регулярно. Любите этот мир и сделайте жизнь такой, за которую стоит бороться», – сказала Янина Соколова в заключении.

Узнать больше о проекте Янины Соколовой можно и поддержать его можно тут.