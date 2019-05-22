Зеркаль не станет замглавы администрации президента Зеленского

Зеленский отменил назначение Зеркаль на должность замглавы своей администрации. Сама Зеркаль обещала позже разъяснить ситуацию.

Президент Владимир Зеленский отменил назначение заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы Администрации Президента, говорится в указе №315 от 22 мая опубликованном пресс-службой президента Украины.

«Отменить как нереализованный Указ Президента Украины от 21 мая 2019 №309», – сказано в нем.

Причины такого решения не указаны.

Сама Зеркаль на своей странице в социальной сети Facebook указала, что даст объяснения сложившейся ситуации.

«Парадоксы указа №309 порождают слухи и непонимание. Лично я не люблю таким образом держать людей в напряжении. Поэтому вечером дам четкое объяснение. Сейчас могу сказать – вопрос не в должности», – написала она.

Елена Зеркаль была замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции. Также она была директором Государственного департамента по вопросам адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза при Министерстве юстиции. До этого назначения Зеркаль занимала должность директора департамента международного права Министерства юстиции.

Ранее указ о назначении Зеркаль замглавы АП исчез с сайта Президента. Как сообщалось, вечером 21 мая на сайте Президента появились указы о кадровых назначениях, в том числе и указ №309 о назначении Зеркаль.

Остальные ранее обнародованные указы о назначениях Владимира Зеленского пока присутствуют на сайте.

Елена Зеркаль была замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции. Также она была директором Государственного департамента по вопросам адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза при Министерстве юстиции. До этого назначения Зеркаль занимала должность директора департамента международного права Министерства юстиции.

Зеленский также назначил начальником Генштаба Руслана Хомчака и уволил Муженко, а своего друга и бизнес-партнера Сергея Шефира Зеленский назначил первым помощником.

Главой АП стал Андрей Богдан, которого СМИ называют «неформальным руководителем» штаба Зеленского и «куратором» от бизнесмена Игоря Коломойского, интересы которого он защищает. Богдан считает, что ничего не мешает ему быть главой АП, хотя закон о люстрации это прямо запрещает.

Напомним, что Богдан заявил о необходимости проведения референдума по вопросу «диалога с Россией».

Тем временем Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля.