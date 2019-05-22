Миссия МВФ досрочно покинула Украину

Основной причиной досрочного завершения работы миссии стал роспуск Верховной Рады. Не остались незамеченными в МВФ и произошедшие кадровые назначения президента Зеленского.

Миссия Международного валютного фонда сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества, сообщил информированный источник «Українським Новинам».

«Сегодня или завтра миссия возвращается в Вашингтон. Пересмотра программы не будет. Причина – роспуск парламента», – сказал он.

По его словам, «не остались незамеченными» и некоторые кадровые назначения в Администрации Президента.

Напомним, 21 мая премьер-министр Владимир Гройсман встретился с представителями миссии МВФ. Как сообщалось, сегодня, 22 мая, премьер должен подать в отставку. Он считает, что после его отставки президент Владимир Зеленский должен провести переговоры с миссией МВФ и договориться о пересмотре программы.

Миссия МВФ начала работу в Украине 21 мая. Ранее сообщалось, что к приезду миссии, Верховная Рада не выполнила один из «маяков» МВФ, не успев принять законопроект №2413а о разделении полномочий Нацфинуслуг между Нацбанком и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку («сплит»). Проект был в повестке дня на четверг, 16 мая, но депутаты до него не дошли. Вместо требований Фонда депутаты выполнили требования «евробляхеров».