У Зеленского предложили референдум о диалоге с Россией

Личный адвокат Коломойского и новый глава президентской Богдан заявил, что вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией должен рассматриваться украинским народом.

Глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией должен рассматриваться не только политиками, депутатами и президентом, но и всем народом. Он заявил об этом в эфире «112 Украина».

По его словам, Зеленский планирует инициировать референдум по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией.

«Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение», – уточнил Богдан.

Глава АП назвал необходимостью принятие закона о референдуме. Однако, по его словам, «основное направление нашей деятельности – это договоренности, может, совместные договоренности, которые касаются вооруженного конфликта с Россией, агрессии России».

Напомним, Зеленский заявлял, что после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе между Украиной и России из общего осталась только государственная граница.

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что избранного президента Украины Владимира Зеленского в случае уступок Российской Федерации ждет быстрое падение рейтинга.