Главой президентской администрации назначен личный адвокат Коломойского

Как и предполагалось ранее, наиболее вероятной фигурой на пост главы президентской администрации был адвокат Коломойского Богдан. Кроме этого Зеленский уволил Муженко с поста начальника Генерального штаба ВСУ и назначил нового.

Указ о назначении Андрея Богдана главой Администрации президента обнародован пресс-службой президентской администрации во вторник вечером.

«Согласно ч.3. ст.106 Конституции Украины, учитывая п.2 ч.3 ст.3 Закона Украины «О государственной службе» постановляю Назначить Богдана Андрея Иосифовича Главой Администрации Президента Украины», – говорится в указе Зеленского №304/2019.

На данный момент Богдан не приостановил адвокатскую деятельность и сотрудничает с президентом как консультант по юридическим вопросам.

Ранее Богдан прямо не заявил о своем назначении, но отметил, что президент Владимир Зеленский назначит главой АП «человека из ближайшего окружения, которому он доверяет».

Богдан также анонсировал первые кадровые указы главы государства на вечер 21 мая.

Среди подписанных сегодня Зеленским документов есть и указ о назначении Елены Зеркаль на пост замглавы президентской администрации. Зеркаль будет курировать вопросы внешней политики.

Напомним, Богдан является личным адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского.

Кроме этого президент Владимир Зеленский назначил начальником Генерального штаба – Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Руслана Хомчака, говорится в его указе №302/2019 от 21 мая.

«Назначить Хомчака начальником Генерального штаба – Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины», – говорится в документе.

Другим своим указом (№301/2019) Зеленский уволил с этой должности Виктора Муженко.

Хомчак – первый заместитель командующего Сухопутными войсками Украины с 2016 года, генерал-лейтенант, командир оперативного командования «Юг». Хомчак – участник боевых действий на Донбассе.

Напомним, генерал-лейтенант Хомчак командовал операцией в Иловайске. Комиссия Рады установила, что приказ о выходе украинских военных из Иловайска дал именно он.

В понедельник, 20 мая, состоялась инаугурация Зеленского. Он зачитал присягу на торжественном заседании парламента и с этого момента вступил в должность президента Украины. В своей речи он заявил о роспуске парламента и предложил уйти в отставку Кабинету министров.