На высокие должности в СБУ могут вернуться кадры Хорошковского

Стала известна фамилия предполагаемого заместителя или даже первого замглавы спецслужбы, это человек из близкого окружения экс-руководителя СБУ Хорошковского – Кмита.

К возвращению в Службу безопасности Украины готовится генерал Андрей Кмита, занимавший во времена руководства Службой Валерия Хорошковского должность главы Департамента контрразведывательной защиты экономики и считавшийся довольно близким к Хорошковскому человеком. «Левому Берегу» стало известно об этом из собственных источников в СБУ.

Также ранее данную информацию в своем Facebook обнародовал журналист Станислав Речинский.

Предполагается, что на сей раз Кмита может занять должность заместителя или даже первого замглавы СБУ.

При этом, относительно персоны самого нового руководителя Службы вопрос остается открытым. Целый ряд не связанных между собой источников указывает на высокую вероятность назначения сюда Ивана Баканова.

Вместе с тем, сам Баканов, отвечая на прямой вопрос от «Левого Берега», отметил: «думаю, вы ошибаетесь».

Напомним, в 2013 году Кмита занимал должность начальника УСБУ в Ивано-Франковской области.

20 мая руководитель Службы безопасности Василий Грицак подал в отставку. Ранее президент Петр Порошенко уволил первого замглавы СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Павла Демчину.