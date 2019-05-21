Новинский призывает Зеленского снять блокаду с Донбасса

«Оппоблок» призвал Зеленского разблокировать захваченный Россией Донбасс. В частности, нардеп Вадим Новинский заявил, что после отмены экономической блокады «украинцы на этих территориях будут получать зарплату в гривне, а не в рублях»

Председатель парламентской фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский считает, что президент Владимир Зеленский имеет полномочия для снятия блокады с временно оккупированных Россией районов Донбасса. Об этом он сообщил журналистам у здания Администрации президента, передает корреспондент «ЛIГАБiзнесIнформ».

«Мне кажется, необходимо отменить экономическую блокаду Донбасса, неподконтрольной территории. Это то, что в силах президента сделать сейчас», – заявил он.

При этом, добавил Новинский, «не надо будет решения Верховной Рады».

Лидер фракции Оппоблока уверяет, что в случае отмены блокады все предприятия, которые находятся на временно неподконтрольных территориях, будут работать по законам Украины.

«А украинцы, живущие на этих территориях, будут получать зарплату в гривне, а не в рублях», – убежден Новинский.

Блокада ОРДЛО началась в начале 2017 года. Ранее первый президент Леонид Кравчук также предлагал Зеленскому снять блокаду – но с захваченного Россией Крыма.